Почти 12,6 га территории благоустроят возле будущей станции Поклонная в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 12,6 гектара благоустроят рядом с будущей станцией Поклонная МЦД-4, которая располагается на границе районов Дорогомилово и Раменки. Работы завершены на 80%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что работы запланированы на улицах Генерала Ермолова, 1812 года и в Проектируемом проезде № 1138. Также благоустроят участки улиц Пырьева, Поклонной и проспекта Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок, прилегающую к нему часть природного заказника "Долина реки Сетунь".

Работы ведутся на всех участках, подчеркнул заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Антон Акулов. Рабочие завершают прокладку кабельной канализации, установку бордюрного камня и укладку покрытий на тротуарах.

По информации Акулова, на 50% выполнены работы по устройству газона и парковочных мест. Начался монтаж опор освещения и прокладка дополнительной ливневой системы. Затем будут обновлены покрытия проезжей части.

Добавляется, что сейчас благоустраивается сквер вдоль дома 2 на улице 1812 года. Специалисты замостили пешеходные дорожки плиткой, начали разбивать газон и устанавливать уличные торшеры. Там появятся альпийские горки, качели, урны и скамейки.

В сообщении подчеркнули, что комфортную зону отдыха создают на месте гаражей на Поклонной улице. Там будут дорожки, газон, лавочки, уличные торшеры, цветы, урны обычные и для владельцев собак.

Помимо этого, рядом с домом 15а на Поклонной улице установили новую голубятню. Ее сделали в той же стилистике, что и в других районах столицы. На той же улице, но между домами 6 и 8, укрепили подпорную стенку.

Также эксперты приступили к обустройству площадки для детей возле 16 дома на улице Пырьева. Там сформировано бетонное основание, скоро будет безопасное резиновое покрытие и современное игровое оборудование.

Акулов заявил, что на проспекте Генерала Дорохова сделают три лестничных спуска для обеспечения пешеходной доступности. Уже готова лестница со стороны южного вестибюля, еще две обустроят, когда начнется обустройство участка природного заказника "Долина реки Сетунь". Там мастера подготовят новую прогулочную зону, которая соединит проспект Генерала Дорохова со 2-м Мосфильмовским переулком.

Кроме этого, через реку перекинут пешеходный мост. Его можно будет использовать как дополнительный путь к станции МЦД, рядом с ним вдоль воды разместят настил из террасной доски. Появится единый пешеходный маршрут. Для комфортных прогулок в темное время суток установят уличные торшеры, лавочки.

Уточняется, что на месте народной тропы, которая идет от станции Поклонная до жилой постройки, сделают пешеходную дорожку. Также организуют новые маршруты, чтобы пассажиры МЦД могли пересаживаться на автобусы.

Четыре новые остановки сделают на проспекте Генерала Дорохова, два старых остановочных павильона заменят на новые во 2-м Мосфильмовском переулке, уточнили на сайте. Навигационные стелы установят на улицах Генерала Ермолова и Пырьева.

Также около 600 парковочных мест создадут для автовладельцев на территориях, прилегающих к станции Поклонная. Основные работы планируется завершить до конца 2023 года, заключили на портале.

Ранее Собянин заявил, что в этом году благоустроят скверы в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковском и Коптево. В частности, в сквере на улице Базовской в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, отремонтируют площадку для баскетбола, а также обновят прогулочные маршруты.

До этого сообщалось, что променад вдоль реки Сходни появится в рамках благоустройства жилого комплекса около села Рождествена в столичном районе Митино. Общая площадь благоустройства оценивается в 3 570 квадратных метров.

"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице