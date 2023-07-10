Эксперт: ДЭГ даст возможность проголосовать тем, кто не сможет прийти на участок

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) даст на предстоящих выборах возможность проголосовать тем гражданам, которые не смогут прийти на избирательный участок. Об этом заявила политолог Анастасия Матюсова.

Она отметила, что технологию уже применяли в нескольких регионах, в том числе в Москве. По ее словам, ДЭГ себя оправдало.

Чем больше технологию будут применять, тем больше людей поучаствуют в голосовании, объяснила специалист. Матюсова рассказала, что популярность подобного вида голосования связана в том числе с массовой цифровизацией услуг, под ее влиянием развивается формат онлайн-голосования.

Политолог добавила, что технология ДЭГ обеспечит высокий процент явки на выборы.

"Думаю, явка будет высокой, потому что это выборы мэра Москвы и, конечно, у людей высокий спрос на такие выборы", – подвела эксперт итог.

Ранее политтехнолог Алена Август сказала, что цель ДЭГ – обеспечить удобства избирателей. С подобной технологией они смогут реализовывать свое право выбора вне зависимости от местоположения и занятости.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, Сергей Собянин от "Единой России", вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В понедельник, 10 июля, Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы.

Кандидаты на должность мэра столицы от российских партий подали документы в Мосгоризбирком