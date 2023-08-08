Созданный нейросетью герб подарят молодоженам на Московском урбанфоруме

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Торжественные церемонии бракосочетания пройдут в рамках Дня любви на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе. Семейный герб, созданный нейросетью, подарят каждой паре молодоженов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для его создания пары попросили поделиться 10 самыми важными, на их взгляд, семейными ценностями, являющимися залогом счастливых семейных отношений, рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Нейросеть сгенерирует на их основе изображения, символизирующие герб семьи.

Отмечается, что его будут транслировать на экранах во время церемоний бракосочетания. После церемонии герб отправят паре удобным для нее способом.

На сайте напомнили, что День любви пройдет 23 августа в рамках МУФ в Гостином Дворе. Его первую часть посвятят регистрации браков, ведущими церемоний будут звезды отечественной эстрады. Затем для тех, кто состоит в официальном браке, проведут бал влюбленных.

Помимо этого, запланирован мастер-класс известного хореографа. В финале вечера пройдет праздничный концерт, заключили в сообщении.

Ранее сообщалось, что посетители Московского урбанфорума в "Лужниках" узнают, какие электронные проекты помогут принять участие в благоустройстве районов Москвы. Кроме того, время посвятят проекту "Питомцы в Москве", благодаря которому в столице строят по новым стандартам площадки для выгула собак, а также проводят образовательные и досуговые мероприятия для владельцев.

Также на площадке фестиваля в "Лужниках" откроют благотворительный маркет с участием столичных некоммерческих организаций (НКО). Все деньги, полученные от продажи вещей, будут направлены на поддержку подопечных НКО.

Москвичам рассказали, что можно увидеть в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023