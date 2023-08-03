"Бал влюбленных" состоится в Гостином Дворе в рамках МУФ 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мероприятие "Бал влюбленных" пройдет 23 августа в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) на площадке Гостиного Двора. В нем смогут поучаствовать пары, состоящие в официальном браке, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Более сотни супругов одновременно исполнят свадебный вальс. В конце праздника все участники приглашаются на концерт, где для них будут выступать звезды российской эстрады и пройдут церемонии чествования юбиляров семейной жизни", – передает ее слова портал мэра и правительства Москвы.

Для участия в мероприятии москвичам необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти на бал согласно дресс-коду – мужчины должны надеть костюмы, а женщины – вечерние платья. По словам Раковой, бал начнется в 18:00, в нем смогут станцевать 150 пар.

За час до мероприятия все желающие посетят мастер-класс по вальсу, добавила она. Бал закончится в 19:00, после чего в зале "Москва" пройдет концерт.

Также в рамках концертной программы пройдут церемонии чествования московских супругов, проживших в браке 15 и более лет, их приглашают посетить мероприятие вместе со своими семьями, отметила заммэра.

В этот же день москвичам покажут небольшие фильмы, которые организаторы смогли подготовить специально для бала, добавила она.

Также в Гостином Дворе в рамках форума были организованы свадебные церемонии. Новые браки зарегистрируют одновременно в пяти залах артисты театра и кино, певцы, шоумены и другие звезды, которые смогут первыми поздравить молодоженов, рассказала Ракова. Помимо этого, на каждой церемонии будет отображаться индивидуальная заставка с инициалами и фотографиями пар, для них же организуют живое музыкальное сопровождение.

Чтобы расписаться в Гостином Дворе, столичным парам требовалось оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Прием заявок уже подошел к концу, однако пары, которые подали заявление на проведение церемонии в другой локации, могут поменять место в любом Дворце бракосочетания, подчеркнула заместитель мэра.

Отмечается, что московским молодоженам доступны более 30 площадок для организации выездной регистрации брака – это особняки, усадьбы, башни "Москва-сити", стадионы и многие другие места. На сайте спецпроекта "Новые адреса счастья" на портале mos.ru пары могут выбрать понравившуюся им площадку, выбрать необходимую дату и подать заявление.

Подать заявление о заключении брака можно лично во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг "Мои документы", на портале государственных услуг или mos.ru.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" москвичам покажут аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", первый показ состоится 5 августа.

Графика и световые проекции превратят фасад аквакомплекса в трехмерный экран, на котором зрители увидят современную столицу, ее архитектурные памятники и динамичную жизнь технологичного мегаполиса. Работа была создана медиахудожниками при участии нейросетей.



Московский урбанистический форум развернулся на четырех площадках Москвы