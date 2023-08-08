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Город

"Мой район. Навигатор": Музей Николая Островского пригласил москвичей на выставку

"Мой район. Навигатор": Музей Николая Островского пригласил москвичей на выставку

"Мой район. Навигатор": мост соединит набережные Пресненскую и Тараса Шевченко

Отреставрированные памятники архитектуры можно увидеть на площадке МУФ в "Лужниках"

"Мой район. Навигатор": более 2 тысяч исторических зданий обновили в Москве

Москву начали готовить ко Дню города

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На Мосурбанфоруме в "Лужниках" можно покататься на сноуборде и тюбинге

Новости часа: новая дорога появится между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Интерьеры новых станций метро показали на площадке МУФ в "Лужниках"

Москвичка устроила танцы на шесте на детской площадке

Музей Николая Островского на Тверской улице пригласил жителей столицы на выставку, посвященную жизни города.

Экспозиция "Москва глазами художников" – это живопись, графика и другие предметы декоративно-прикладного искусства из фондов музея, которые помогут проследить, как менялась столица с 1960-х годов до наших дней. На выставке представлены фотографии знаменитых сталинских высоток, кадры реконструкции ВДНХ, картины художников с видами Москвы и многое другое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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