"Мой район. Навигатор": Музей Николая Островского пригласил москвичей на выставку

Музей Николая Островского на Тверской улице пригласил жителей столицы на выставку, посвященную жизни города.

Экспозиция "Москва глазами художников" – это живопись, графика и другие предметы декоративно-прикладного искусства из фондов музея, которые помогут проследить, как менялась столица с 1960-х годов до наших дней. На выставке представлены фотографии знаменитых сталинских высоток, кадры реконструкции ВДНХ, картины художников с видами Москвы и многое другое.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".