"Мой район. Навигатор": реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

В спорткомплексе "Олимпийский" идет масштабная реконструкция. К 2025 году он превратится в многофункциональный центр с четырьмя полноценными площадками. Это будет арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы и малый концертный зал.

Реконструкция началась в 2019 году. На данный момент специалисты заканчивают монолитные работы по сооружению арены и ФОК. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".