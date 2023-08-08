Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:00

Спорт

"Мой район. Навигатор": реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

"Мой район. Навигатор": реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2025 году

Новости часа: в Ленобласти обнаружено массовое захоронение времен ВОВ

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

Москвичам рассказали, что можно увидеть в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023

Столичный фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

"Сити": столичный фестиваль "Панки в городе" начнется 12 августа

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

Москвичам показали загруженность пляжа Рублево

Новости часа: столичные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары

В спорткомплексе "Олимпийский" идет масштабная реконструкция. К 2025 году он превратится в многофункциональный центр с четырьмя полноценными площадками. Это будет арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы и малый концертный зал.

Реконструкция началась в 2019 году. На данный момент специалисты заканчивают монолитные работы по сооружению арены и ФОК. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика