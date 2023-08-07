Жара до 40 градусов на юге России сохранится до середины рабочей недели

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Аномально высокие температуры до 40 градусов прогнозируются на юге России 8 августа, сообщает Гидрометцентр.

В частности, в Краснодарском крае воздух прогреется до 36 градусов, в Адыгее – до 37, в Астраханской и Волгоградской областях – до 39, в Калмыкии – до 38, в Ставропольском крае – до 36, в Чечне – до 38, в Кабардино-Балкарии – до 36, в Карачаево-Черкессии – до 35.

В среду – четверг, 9–10 августа, температура постепенно начнет падать.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 6 августа температура воздуха в Москве достигла 31,4 градуса и пик жары в городе был пройден. Он заявил, что с большой долей вероятности это значение станет самым высоким за все нынешнее лето.

Температура воздуха в Сочи составила 37 градусов в тени, в связи с чем загрузка пляжей, по словам местных спасателей, увеличилась в полтора раза. Синоптики сообщают, что усиление жары связано с антициклоном из Арктики, который заключил в себя воздух, прогревшийся в Средней Азии.



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