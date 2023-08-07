Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что, по данным синоптиков, 7 и 8 августа температура воздуха днем может достигать 35 градусов, что выше климатической нормы августа.

"В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимают дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", – отметил Бирюков.

Уточняется, что при аномальной жаре специалисты уделяют особое внимание обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Сейчас они работают штатно. Также не наблюдается аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения.

Помимо этого, круглосуточно пожарно-спасательный гарнизон контролирует парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные зоны. Эксперты ведут их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Рядом с природными и озелененными территориями, парковыми зонами дежурят свыше 80 расчетов поливомоечной техники. Они готовы при необходимости оказать содействие пожарным.

Также коммунальные службы в цикличном режиме поливают проезжую часть, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорог и снизить возможность деформации.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что пассажирам московского транспорта раздают воду из-за жары. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, был расширен перечень точек, где раздается вода. Также Ликсутов призвал граждан в жаркие дни особенно бережно относиться к своему здоровью: носить свободную одежду светлых тонов, избегать прямых солнечных лучей и пить много воды.



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