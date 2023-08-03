"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Консервы

За первые четыре месяца 2023 года производство продуктов питания в Москве выросло больше, чем на 17%. Столичные предприятия заполняют ниши, которые освободились после ухода иностранных брендов. Например, предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании фруктов и овощей, увеличили оборот в два раза.

А что именно производят московские консервные заводы? Как следят за качеством продуктов? И какие заготовки на зиму москвичи предпочитают делать дома? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".