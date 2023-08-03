Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:00

Спорт

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Консервы

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Консервы

"Интервью": Антон Кульбачевский – о столичных парках и озеленении Москвы

На Московском урбанфоруме в "Лужниках" пройдут мастер-классы для детей и взрослых

Столичные камеры начали фиксировать мотоциклистов, которые ездят без шлема

Новости часа: Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Более 200 бахчевых развалов открыли в столице

Москвичам рассказали про интерактивные зоны и экскурсии МУФ-2023 в Гостином Дворе

Собянин назвал сроки завершения благоустройства Воробьевской набережной

Новости часа: цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенске

Новости часа: прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа

За первые четыре месяца 2023 года производство продуктов питания в Москве выросло больше, чем на 17%. Столичные предприятия заполняют ниши, которые освободились после ухода иностранных брендов. Например, предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании фруктов и овощей, увеличили оборот в два раза.

А что именно производят московские консервные заводы? Как следят за качеством продуктов? И какие заготовки на зиму москвичи предпочитают делать дома? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
городедавидеоЕвгения Мирошкинаспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика