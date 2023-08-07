"Сити": столичный фестиваль "Панки в городе" начнется 12 августа

В Москве до 12 августа стартуют два фестиваля, билеты на которые следует брать заранее. Первый называется "Сказка", который организуют за 300 километров от Москвы. Особенность мероприятия в том, что точное место фестиваля сообщают накануне мероприятия. В этот раз будет шесть тематических сцен для сотни исполнителей.

Кроме того, в Москве 12 августа стартует фестиваль "Панки в городе". На двух сценах Дизайн-завода выступят "Операция Пластилин", "Йорш", "ППР" и другие исполнители. Подробности – в проекте "Сити".