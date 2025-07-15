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15 июля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: около 160 школ и детсадов построят в Москве до конца 2026 года

Собянин: около 160 школ и детсадов построят в Москве до конца 2026 года

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До конца 2026 года в Москве построят около 160 школ и детских садов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Все здания возводятся с учетом современных требований. Просторные и светлые помещения зонируют и комплектуют необходимым оборудованием. В школах есть универсальные и специализированные кабинеты, а также лаборатории для изучения естественных наук, в детских садах – спортивные площадки и пространства для всестороннего развития малышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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