Собянин: около 160 школ и детсадов построят в Москве до конца 2026 года

До конца 2026 года в Москве построят около 160 школ и детских садов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Все здания возводятся с учетом современных требований. Просторные и светлые помещения зонируют и комплектуют необходимым оборудованием. В школах есть универсальные и специализированные кабинеты, а также лаборатории для изучения естественных наук, в детских садах – спортивные площадки и пространства для всестороннего развития малышей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.