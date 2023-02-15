Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" в 2023 году – Собянин

Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" вдоль Сухонской улицы в 2023 году.

Новые дорожки станут частью единого бегового и велосипедного маршрута, который постепенно формируется вдоль берегов Яузы.

По словам Сергея Собянина, в этом году начнутся работы и в парке "Ростокинский акведук". В частности, там установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники.

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