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15 февраля, 22:00

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Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" в 2023 году – Собянин

Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" в 2023 году – Собянин

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Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" вдоль Сухонской улицы в 2023 году.

Новые дорожки станут частью единого бегового и велосипедного маршрута, который постепенно формируется вдоль берегов Яузы.

По словам Сергея Собянина, в этом году начнутся работы и в парке "Ростокинский акведук". В частности, там установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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