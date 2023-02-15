15 февраля, 22:00Новости
Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" в 2023 году – Собянин
Веломаршрут и беговая дорожка появятся в парке "Яуза" вдоль Сухонской улицы в 2023 году.
Новые дорожки станут частью единого бегового и велосипедного маршрута, который постепенно формируется вдоль берегов Яузы.
По словам Сергея Собянина, в этом году начнутся работы и в парке "Ростокинский акведук". В частности, там установят камеры видеонаблюдения и дополнительные светильники.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.