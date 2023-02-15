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Происшествия

ФСБ задержала гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

ФСБ задержала гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге

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ФСБ задержала в Подмосковье гражданина Украины, причастного к диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). В ведомстве сообщили, что агент был завербован в Польше, затем при содействии местных спецслужб его направили в Россию через Латвию.

В конце ноября 2022 года он, получив команду от СБУ, поджег шкафы сигнализации и блокировки на железной дороге. Задержанный заявил, что был вынужден сотрудничать с СБУ из-за угроз расправиться с его дочерью.

Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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