Полиция не нашла состава преступления в ДТП под Калугой с участием актрисы Большовой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе расследования ДТП в Грачевке Калужской области правоохранительные органы не выявили состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Управления МВД России по Калужской области заявили, что изначально мужчина на личном автомобиле привез в Грачевку женщину в состоянии алкогольного опьянения, после чего оставил ее на проезжей части.

"Через непродолжительный промежуток времени на женщину допустил наезд автомобиль под управлением жительницы соседнего региона. В результате ДТП первая скончалась на месте. В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено", – объяснили в полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в связи с признаками преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

В октябре 2022 года стало известно, что заслуженная артистка РФ Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. В момент аварии актриса находилась за рулем автомобиля Audi. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").



Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой

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