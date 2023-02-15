Лавров заявил, что РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

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Российская сторона хочет ввести безвизовый режим с 11 государствами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Государственной думе.

"Над облегчением визового режима мы работаем. Сейчас где-то с одиннадцатью странами уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки, еще с шестью, если я не ошибаюсь, включая Индию, Индонезию, – облегченные условия, совсем простые", – цитирует Лаврова ТАСС.

Дипломат также добавил, что сейчас министерство работает над снятием ограничений на выдачу электронных виз порядка 70 государствам. В этот перечень не войдут недружественные страны, прекратившие выдавать визы россиянам, заключил Лавров.

Ранее сообщалось, что Таиланд одобрил введение туристического сбора для приезжающих из-за границы в размере от 150 до 300 бат (4–9 долларов) с 1 июня. Минимальную сумму будут взимать с прибывающих в страну по суше или морю, максимальную – с авиапассажиров.

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