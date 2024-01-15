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15 января, 12:00

Культура

Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Мэр Москвы: открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс животных – Собянин

Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации

Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Грантовый фонд конкурса составляет 3,74 миллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первый этап программы реновации завершили в 41 районе столицы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Непогода ожидается в Москве во второй половине дня в понедельник, 15 января.

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