15 января, 12:00Культура
Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Грантовый фонд конкурса составляет 3,74 миллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Первый этап программы реновации завершили в 41 районе столицы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.
ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Непогода ожидается в Москве во второй половине дня в понедельник, 15 января.