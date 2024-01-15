Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался прием заявок на гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Грантовый фонд конкурса составляет 3,74 миллиона рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Первый этап программы реновации завершили в 41 районе столицы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за снегопада. Непогода ожидается в Москве во второй половине дня в понедельник, 15 января.