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14 июля, 22:15

Мэр Москвы

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошёво-Мнёвниках

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В районе Хорошёво-Мнёвники возвели еще один жилой комплекс по программе реновации. Сергей Собянин встретился с жильцами. Новостройка рассчитана на 345 квартир. В нее уже начали переезжать жильцы трех расселяемых пятиэтажек.

Всего в районе в программу реновации включено 157 домов. Шесть новостроек уже сданы, еще пять – в работе. Как подчеркивают городские власти, при застройке особое внимание уделяется комфорту и сохранению привычной среды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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