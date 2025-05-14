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14 мая, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин проверил ход реконструкции стадиона "Металлург"

Сергей Собянин проверил ход реконструкции стадиона "Металлург"

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В Москве продолжается реконструкция стадиона "Металлург" на набережной Яузы. Сергей Собянин осмотрел площадку и подчеркнул, что модернизация проводится в рамках системной программы по восстановлению ведомственных спортивных объектов. Работы планируют завершить в 2025 году.

Вместо старого поля появится многофункциональная арена с искусственным покрытием и подогревом, трибуны заменят на современный комплекс с залами, а на прилегающей территории обустроят тренажерные и игровые зоны, воркаут-площадки и зону для массовых мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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