Мэр Москвы рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

В Москве начали строительство станции "Каспийская" Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Специалисты монтируют ограждающие конструкции котлована. Технология "стена в грунте" защищает стройплощадку от осадки грунта и грунтовых вод. Будущая станция появится между 6‑й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437.

Бирюлевская линия соединит территорию бывшей промзоны "ЗИЛ" с районами Бирюлево Западное и Восточное. После запуска она улучшит транспортную доступность для более 1 миллиона горожан в 8 районах столицы.