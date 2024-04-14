Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

За год 19 новых поездов "Иволга 3.0" запустили в Москве. Они на 97% состоят из российских комплектующих. Такие составы курсируют по МЦД-3, и до конца 2024 года планируется полностью обновить парк поездов на этом диаметре.

Чем "Иволги" третьего поколения отличаются от предшественников, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Он отметил, что поезда отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума.

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