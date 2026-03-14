Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 14 марта

Над Москвой уничтожен беспилотник, который летел на город, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ. На месте падения обломков работают экстренные службы. Всего за день было уничтожено больше 33 БПЛА.

В Москве продлен желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы. Коммунальщики проводят рыхление снега для предотвращения наледи, а систему отопления перевели на минимальные параметры. Синоптики прогнозируют до 14 градусов тепла днем, однако ночью возможны заморозки.

От района Тушино в Подмосковье запущены два новых пригородных автобуса. Всего в марте в рамках программы "Москва – область" заработают 7 интегрированных маршрутов.

