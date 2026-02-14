Сергей Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

До 2032 года будет построено 34 станции и 3 новых электродепо Московского метрополитена. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Он отметил, что за 15 лет было построено и реконструировано более 260 километров линий, 127 станций и 14 электродепо в метро и МЦК, включая вагоноремонтный завод "Братеево". Например, в 2025 году были введены в эксплуатацию электродепо "Южное" и "Столбово", а в сентября достроили первый этап Троицкой линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

