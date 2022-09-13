Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за участие в голосовании на муниципальных выборах. Об этом мэр написал в своем блоге.

Выборы завершились в воскресенье, 11 сентября. Явка составила 33,9%. Это рекорд для муниципальных выборов Москвы. В 125 районах столицы сформирован новый депутатский корпус, которому предстоит работать до 2027 года.

Также Собянин отметил, что среди избранных депутатов много новых лиц – активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов. Мэр выразил надежду на то, что они оправдают доверие москвичей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.