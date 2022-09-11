Собянин принял участие в мероприятиях на Тверской улице по случаю Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял участие в мероприятиях, организованных на Тверской улице по случаю 875-летия столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я надеюсь, что вам понравился праздник, который организаторы сделали, вкладывали душу", – сказал мэр, обращаясь к гуляющим по Тверской москвичам.

Общаясь с градоначальником, жители столицы поблагодарили его за преображение Москвы. В частности, одна женщина восхитилась удобством Северо-Восточной хорды, в связи с чем Собянин отметил, что над проектом работали много лет и теперь благодаря ему город живет в совершенно новой транспортной реальности.

"Хотя там говорят, что на 20% лучше стало, на самом деле по тому маршруту можно было часами ехать и никуда не приехать. Сегодня <...> это другая транспортная реальность", – заметил мэр.

Накануне Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Во время обращения он отметил, что Москву создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее.

