15:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел итоги работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи.
"Было много опасений, что лес будет повален и еще что-то, вы видите: все в целости и сохранности, осенью еще посадим несколько сотен деревьев", – сказал Собянин.
Уточняется, что Щукинский парк расположен между улицей Щукинской, улицей Маршала Василевского и улицей Академика Курчатова. Основной задачей для специалистов было объединение двух парков путем создания общих прогулочных маршрутов между ними при помощи кольцевого пешеходного маршрута общей протяженностью в 3,1 километра.
Вдоль дороги специалисты установили опоры освещения, лавочки, а также туалетные модули, отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Элементы освещения разработаны с учетом особенностей жизни некоторых обитателей парка. В ночное время свет направлен на площадки и зоны отдыха, не мешая обитателям природной территории.
В скором времени на маршруте появится вышка для наблюдения за птицами и белками.
Отмечается, что дорожно-тропиночная сеть была выполнена из экологичных материалов. Инженерные коммуникации убрали под землю. В рамках программы благоустройства в парках высадили 6,8 тысячи кустарников и уложили свыше 186 тысяч квадратных метров газона.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что в парках установлены 32 спортивные и 19 детских площадок. Там же есть площадка для выгула и дрессировки собак.
Перед созданием кольцевого пешеходного маршрута между парками на сайте проекта "Активный гражданин" было организовано голосование, по результатам которого жители одобрили проведение работ.
Ранее стало известно, что в парке "Кусково" завершили реабилитацию Локасинского пруда. Ему вернули исторический облик, а также обустроили видовую площадку. Как рассказал замруководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, из пруда вывезли на полигон 3 300 кубических метров иловых отложений. Также для предотвращения ухода воды в грунт была уложена специальная мембрана.
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