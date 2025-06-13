Собянин рассказал, что Москва примет национальный чемпионат "Абилимпикс-2025"

Москва станет столицей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, соревнования "Абилимпикс-2025" пройдут с 30 октября по 2 ноября.

Впервые основной площадкой станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр". Участие примут около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран. Москву на национальном уровне представят победители городского отбора, который прошел в мае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.