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13 июня, 11:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что Москва примет национальный чемпионат "Абилимпикс-2025"

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Москва станет столицей национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, соревнования "Абилимпикс-2025" пройдут с 30 октября по 2 ноября.

Впервые основной площадкой станет выставочный комплекс "Тимирязев Центр". Участие примут около тысячи победителей региональных этапов из России и дружественных стран. Москву на национальном уровне представят победители городского отбора, который прошел в мае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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