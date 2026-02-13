Собянин: круглогодичных спортплощадок нового формата станет еще больше

В этом году в столице планируют создать еще 23 круглогодичные спортплощадки нового формата. О них рассказал Сергей Собянин в своем блоге. Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом площадки для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры.

Благодаря современным технологиям площадки можно быстро перевести из зимнего режима в летний и наоборот. В прошлом году в Москве уже появились 11 таких комплексов. Один из них работает в Солнцеве. На месте устаревшей спортивной зоны теперь расположился большой каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.