Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

В этом году в Москве построят свыше 90 километров новых дорог. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Власти Москвы утвердили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год и подвели итоги работы. В 2025 году в городе проложено 100 километров автотрасс, возведено 18 эстакад, тоннелей и мостов, а также 27 пешеходных переходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.