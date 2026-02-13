Форма поиска по сайту

13 февраля, 13:45

Мэр Москвы

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Собянин: более 90 км новых дорог планируется построить в Москве в этом году

Собянин: в Зеленограде появится промышленно-производственный комплекс

Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро

Собянин: четыре спортивных комплекса открыто после реконструкции

Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

Сергей Собянин вручил городские премии молодым ученым

Собянин: завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

В этом году в Москве построят свыше 90 километров новых дорог. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Власти Москвы утвердили планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год и подвели итоги работы. В 2025 году в городе проложено 100 километров автотрасс, возведено 18 эстакад, тоннелей и мостов, а также 27 пешеходных переходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик

