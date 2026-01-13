Собянин рассказал, как город поддерживает предпринимателей при выходе на экспорт

Столичный экспортный центр помог предпринимателям заключить контракты в 62 странах, включая Китай, Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Чаще всего за рубеж поставляют продовольствие, товары широкого потребления и IТ-решения. В ряде стран такие проекты были организованы впервые. Объем экспорта превысил 27 миллиардов рублей в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.