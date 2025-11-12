Собянин сообщил о планах комплексного развития территории в Академическом районе

Новое жилые комплексы и общественно-деловые объекты появятся на юго-западе Москвы. О планах комплексного развития территории в Академическом районе написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, реорганизуемый участок площадью более 3 гектаров расположен на улице Кржижановского, между улицами Вавилова и Ивана Бабушкина. На нем планируют разместить свыше 100 тысяч квадратных метров недвижимости. По проекту будет создан квартал сбалансированной застройки с комфортным жильем.

