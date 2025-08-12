Собянин: проект "Герой моего района" вносит заметный вклад в воспитании молодежи

Более 750 мероприятий провели в Москве с 2016 года за время работы проекта "Город героев". Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

По его словам, активный отклик среди жителей вызывали инициативы студентов. Например, быстро стал городским студенческий проект "Герой моего района", в рамках которого в столице проходят регулярные форумы, встречи, дискуссии и круглые столы. А интервью с героями – жителями разных районов города, публикуются в интернете.

Всего молодые люди организовали более 250 патриотических акций.

