12 августа, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: проект "Герой моего района" вносит заметный вклад в воспитании молодежи

Собянин: проект "Герой моего района" вносит заметный вклад в воспитании молодежи

Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Более 750 мероприятий провели в Москве с 2016 года за время работы проекта "Город героев". Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

По его словам, активный отклик среди жителей вызывали инициативы студентов. Например, быстро стал городским студенческий проект "Герой моего района", в рамках которого в столице проходят регулярные форумы, встречи, дискуссии и круглые столы. А интервью с героями – жителями разных районов города, публикуются в интернете.

Всего молодые люди организовали более 250 патриотических акций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

