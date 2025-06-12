Столичный производитель упаковочной продукции получил статус промкомплекса

Один из ведущих российских производителей упаковочной продукции получил статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы. Распоряжение подписал Сергей Собянин.

Комплекс расположен в районе Очаково-Матвеевское. Там работают более 200 человек. Среди выпускаемой продукции – картонная и гибкая упаковки, одноразовая посуда и экспресс-тест-системы для определения антибиотиков в молоке.

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