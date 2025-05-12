Мэр Москвы осмотрел новый дом по программе реновации в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево продолжается реализация программы реновации. В нее включены 48 домов – новое жилье получат более 8 тысяч человек. В одном из таких новостроек на улице Николая Озерова побывал Сергей Собянин.

Постройка возведена по индивидуальному проекту. У квартир улучшенная отделка, благоустроены дворы, есть детская и спортивная площадки. Мэр поздравил новоселов с переездом и отметил, что район получил сбалансированную застройку с социальной инфраструктурой, спорткомплексами, офисами и двумя станциями метро.

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