12 мая, 10:45Мэр Москвы
Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником
Медсестры и медбратья 12 мая отмечают профессиональный праздник. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил специалистов, подчеркнув, что без их участия невозможно представить ни одну клинику.
По словам мэра, их труд требует не только профессионализма, но также чуткости, терпения и эмпатии. Москвичи тоже могут присоединиться к поздравлениям: во многих медучреждениях установлены специальные открытки и ящики для пожеланий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.