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12 мая, 10:45

Мэр Москвы

Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил медицинских сестер и братьев с профессиональным праздником

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Медсестры и медбратья 12 мая отмечают профессиональный праздник. Сергей Собянин в своем телеграм-канале поздравил специалистов, подчеркнув, что без их участия невозможно представить ни одну клинику.

По словам мэра, их труд требует не только профессионализма, но также чуткости, терпения и эмпатии. Москвичи тоже могут присоединиться к поздравлениям: во многих медучреждениях установлены специальные открытки и ящики для пожеланий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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