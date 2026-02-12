Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Четыре спортивных комплекса открыли в Москве после реконструкции, в том числе "Коралл" в Красносельском районе. Подробности Сергей Собянин привел в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, главной задачей строителей стало создание комфортных условий для занятий спортом. Типовой физкультурно-оздоровительный комплекс стал местом для тренировок пловцов, танцоров, поклонников фитнеса и борьбы, а также участников "Московского долголетия" и всех жителей района.

