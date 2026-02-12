Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Собянин объявил об открытии четырех спорткомплексов после реконструкции

Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

Собянин: Москва лидирует по площади и балансу застройки по программе КРТ

Собянин рассказал о строительстве самого длинного подводного тоннеля метро

Сергей Собянин вручил городские премии молодым ученым

Собянин: завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

Собянин: более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Собянин: в новое жилье по реновации въехали или переезжают 258 тыс москвичей

Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Четыре спортивных комплекса открыли в Москве после реконструкции, в том числе "Коралл" в Красносельском районе. Подробности Сергей Собянин привел в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, главной задачей строителей стало создание комфортных условий для занятий спортом. Типовой физкультурно-оздоровительный комплекс стал местом для тренировок пловцов, танцоров, поклонников фитнеса и борьбы, а также участников "Московского долголетия" и всех жителей района.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика