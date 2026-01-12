Сергей Собянин открыл новый корпус школы № 338 в Коммунарке

Сергей Собянин открыл новое здание школы № 338 в Коммунарке на улице Александры Монаховой. Учебное заведение рассчитано на 1 100 учеников. В здании оборудованы современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатека и спортивные залы.

На четвертом этаже расположен IT-полигон для изучения робототехники, искусственного интеллекта и программирования. Также на территории школы обустроен спортивный кластер с площадками для мини-футбола, баскетбола, волейбола и сдачи норм ГТО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.