11 августа, 22:15

Мэр Москвы

Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Новый ревматологический корпус открылся в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, заявил Сергей Собянин.

Теперь пациенты могут получать сразу все виды услуг: диагностику, лечение и наблюдение медиков. Им не нужно ходить из корпуса в корпус за консультацией и направлениями в стационар. Все маршруты пересекаются только в одном месте.

12-й корпус первой Градской больницы был построен в 1924 году. Здесь до последнего времени находились отделения и кафедра урологии научного медцентра имени Пирогова. Именно в этом здании провели первую в Советском Союзе пересадку почки от умершего донора. В мае 2024 года в корпусе началась реконструкция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

