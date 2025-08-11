Собянин: в ГКБ № 1 имени Пирогова открыт обновленный ревматологический центр

Новый ревматологический корпус открылся в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, заявил Сергей Собянин.

Теперь пациенты могут получать сразу все виды услуг: диагностику, лечение и наблюдение медиков. Им не нужно ходить из корпуса в корпус за консультацией и направлениями в стационар. Все маршруты пересекаются только в одном месте.

12-й корпус первой Градской больницы был построен в 1924 году. Здесь до последнего времени находились отделения и кафедра урологии научного медцентра имени Пирогова. Именно в этом здании провели первую в Советском Союзе пересадку почки от умершего донора. В мае 2024 года в корпусе началась реконструкция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

