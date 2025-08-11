Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

За последние семь лет в Москве появилось свыше 2,2 тысячи новых пешеходных переходов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Они создаются благодаря совместной работе кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и жителей города. В результате маршруты становятся короче, безопаснее и удобнее, отметил мэр.

До конца года в городе планируют организовать еще порядка 300 переходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

