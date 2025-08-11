Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин: более 2,2 тыс пешеходных переходов появилось в Москве за семь лет

Собянин открыл обновленный ревматологический центр в Первой градской больнице

Собянин поздравил учителя биологии школы № 1522 Элеонору Андрееву с 90-летием

Собянин: завершен основной этап благоустройства набережной у станции "Спартак"

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

За последние семь лет в Москве появилось свыше 2,2 тысячи новых пешеходных переходов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Они создаются благодаря совместной работе кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и жителей города. В результате маршруты становятся короче, безопаснее и удобнее, отметил мэр.

До конца года в городе планируют организовать еще порядка 300 переходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика