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11 июля, 10:00

Мэр Москвы

Собянин рассказал о цифровых решениях, которые используют на стройках Москвы

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В Москве каждый год возводят более 10 миллионов квадратных метров недвижимости и сотни объектов необходимой инфраструктуры. Такие объемы было бы невозможно обеспечить без помощи современных цифровых технологий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в настоящее время тестируются и применяются спецсервисы на стройках Москвы. Внедрять их помогает созданный в 2024 году Центр искусственного интеллекта в градостроительстве.

Например, создать оптимальную планировку квартир помогает сервис "Квартирография", который учитывает параметры земельного участка, нормативные ограничения, максимальную этажность, площадь квартир и другие параметры. И будущие жильцы получают более просторные и удобные квартиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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