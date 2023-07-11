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Культура

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

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Москва стала одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Об особом внимании к таким объектам при комплексном благоустройстве территорий рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, в этом сезоне впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на ВДНХ рядом с отреставрированным павильоном. Кроме того, в городе восстанавливают пять корпусов Московского дворца пионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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