Собянин: Москва – один из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры

Москва стала одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Об особом внимании к таким объектам при комплексном благоустройстве территорий рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, в этом сезоне впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на ВДНХ рядом с отреставрированным павильоном. Кроме того, в городе восстанавливают пять корпусов Московского дворца пионеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.