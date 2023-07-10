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15:30

Транспорт

Сотрудники МЧС раздали около 1 тыс литров воды водителям на Крымском мосту

Сотрудники МЧС раздали около 1 тыс литров воды водителям на Крымском мосту

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Водителям на Крымскому мосту, где образовался затор, раздают воду сотрудники МЧС. Также они установили мобильные светодиодные табло, которые будут информировать водителей о дорожной обстановке.

В настоящее время затор на мосту снова увеличивается. Со стороны Тамани своей очереди на проезд ждут более тысячи автомобилей. Из-за непогоды закрыта Керченская паромная переправа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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