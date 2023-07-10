15:30Транспорт
Сотрудники МЧС раздали около 1 тыс литров воды водителям на Крымском мосту
Водителям на Крымскому мосту, где образовался затор, раздают воду сотрудники МЧС. Также они установили мобильные светодиодные табло, которые будут информировать водителей о дорожной обстановке.
В настоящее время затор на мосту снова увеличивается. Со стороны Тамани своей очереди на проезд ждут более тысячи автомобилей. Из-за непогоды закрыта Керченская паромная переправа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.