Сотрудники МЧС раздали около 1 тыс литров воды водителям на Крымском мосту

Водителям на Крымскому мосту, где образовался затор, раздают воду сотрудники МЧС. Также они установили мобильные светодиодные табло, которые будут информировать водителей о дорожной обстановке.

В настоящее время затор на мосту снова увеличивается. Со стороны Тамани своей очереди на проезд ждут более тысячи автомобилей. Из-за непогоды закрыта Керченская паромная переправа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.