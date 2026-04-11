Собянин: завершен монтаж элементов крестов и звонниц храма Христа Спасителя

Монтаж отреставрированных декораций крестов главного купола и четырех звонниц храма Христа Спасителя завершен. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Работы были завершены к Пасхе. Мэр объяснил, что за четверть века в городских условиях декоративные элементы утратили первичный облик. В связи с этим их нужно было привести в порядок. Всего специалисты демонтировали около 500 разных накладных декораций из литой бронзы. Вес каждой составлял в среднем 20 килограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

