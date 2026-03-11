Собянин утвердил единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы

Ко Дню Победы правительство Москвы выплатит материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Размер выплаты составит от 25 до 70 тысяч рублей в зависимости от категории. Получат ее порядка 23 тысяч москвичей. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, труженики тыла и другие категории ветеранов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.