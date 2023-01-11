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Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Сергей Собянин 11 января открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Новый отрезок построили на год раньше намеченного срока. При этом реконструировали семь километров дорог, включая эстакаду над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, съезды на Киевское и Боровское шоссе, боковые проезды и переходно-скоростные полосы, а также два подземных пешеходных перехода в районе Новоорловской улицы и горнолыжного склона "Ново-Переделкино".

Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе связывает четыре вылетные магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Магистраль станет частью транспортного каркаса ТиНАО, а также дублером юго-западной и южной части МКАД.

Длина трассы по прямому ходу составит 22,5 километра. Общая протяженность новых дорог с учетом развязок – свыше 90 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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