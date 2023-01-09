Сергей Собянин подвел итоги новогодних мероприятий в Москве

В рамках акции "Москва Помогает" горожане собрали почти 160 тысяч подарков и отправили свыше 12 тысяч открыток для детей из новых российских регионов и участников спецоперации. Такие итоги новогодних праздников в столице подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, на столичном фестивале "Путешествие в Рождество" побывали больше пяти миллионов человек. Городские власти и волонтеры организовали десятки экскурсии и спектаклей для семей военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.