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09 января, 22:15

Происшествия

ВСУ продолжали обстрелы Донбасса в период прекращения огня – МО РФ

ВСУ продолжали обстрелы Донбасса в период прекращения огня – МО РФ

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ВС России соблюдали режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ. В Минобороны РФ рассказали, что украинская армия продолжала обстреливать Донецк – более сотни прилетов было зафиксировано 7 января. Ранее Россия объявила режим тишины с полудня 6 января до конца суток 7 января.

Отмечается, что российские военные нашли доказательства и методички, по которым иностранные инструкторы на Украине подготавливали детей в качестве диверсантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоПавел РыбальченкоМаксим Селиков
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