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Новости

10 ноября, 11:30

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Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Новости часа: мост между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники достроят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские энергетики подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Первая Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в "Манеже". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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