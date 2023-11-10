Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве реализуют 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские энергетики подключили к сетям 30 новостроек по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Первая Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в "Манеже". Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.