09 ноября, 17:15Город
Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"
На площадке "Молодежь Москвы" в течение года провели более 3 тысяч мероприятий. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за это время сервисами площадки воспользовались свыше 150 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.
Пространство находится в Холодильном переулке и работает каждый день с 10:00 до 20:00. Чтобы забронировать сервисы, надо оставить заявку на портале "Молодежь Москвы".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.