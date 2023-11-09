Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

На площадке "Молодежь Москвы" в течение года провели более 3 тысяч мероприятий. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, за это время сервисами площадки воспользовались свыше 150 тысяч москвичей в возрасте от 14 до 35 лет.

Пространство находится в Холодильном переулке и работает каждый день с 10:00 до 20:00. Чтобы забронировать сервисы, надо оставить заявку на портале "Молодежь Москвы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.