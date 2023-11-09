Новая набережная появилась у Южного речного вокзала

Прогулочная набережная и зоны отдыха появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Работы выполнялись в несколько этапов. В результате замостили пешеходную зону, организовали удобные подъезды для транспорта и парковку. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с зарядными слотами и беспроводной связью. Теперь зону отдыха вдоль набережной освещают свыше 70 фонарей.

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