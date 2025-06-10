Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 08:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении больницы имени Иноземцева

Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении больницы имени Иноземцева

Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей в преддверии Дня России

Собянин сообщил об открытии модернизированного корпуса больницы имени Иноземцева

Собянин: открыт лечебный корпус больницы имени Иноземцева после реконструкции

Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя "Лета в Москве"

Собянин: крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

Собянин: на базе музеев Москвы пройдут международные и национальные проекты

Собянин: празднование Дня молодежи пройдет 28 и 29 июня на Болотной площади

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

В городской клинической больнице имени Иноземцева завершилась двухлетняя реконструкция. Теперь там будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в первоклассных операционных, реанимации и палатах. Об этом во время своего визита рассказал Сергей Собянин.

Здание, которое возвели более полувека назад, практически полностью перестроили: обновили лечебно-диагностический корпус, а на верхнем этаже открыли оперблок, в котором оборудовали 11 малых и больших операционных, оснащенных передовым медицинским оборудованием. Кроме этого, подземный переход свяжет семиэтажное здание с другими корпусами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика