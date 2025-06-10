Сергей Собянин рассказал о масштабном обновлении больницы имени Иноземцева

В городской клинической больнице имени Иноземцева завершилась двухлетняя реконструкция. Теперь там будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь в первоклассных операционных, реанимации и палатах. Об этом во время своего визита рассказал Сергей Собянин.

Здание, которое возвели более полувека назад, практически полностью перестроили: обновили лечебно-диагностический корпус, а на верхнем этаже открыли оперблок, в котором оборудовали 11 малых и больших операционных, оснащенных передовым медицинским оборудованием. Кроме этого, подземный переход свяжет семиэтажное здание с другими корпусами.

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